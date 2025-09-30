Sampdoria Catanzaro dubbi sugli esterni | Donati valuta le scelte sulle fasce

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida di Serie B, il tecnico della Sampdoria riflette sui ballottaggi tra Conti e Depaoli a destra e tra Venuti e Ioannou a sinistra. Le ultime L’attesa è quasi finita: domani sera lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospiterà Sampdoria-Catanzaro, gara valida per la sesta giornata di Serie B 202526. I blucerchiati, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria catanzaro dubbi sugli esterni donati valuta le scelte sulle fasce

© Calcionews24.com - Sampdoria Catanzaro, dubbi sugli esterni: Donati valuta le scelte sulle fasce

In questa notizia si parla di: sampdoria - catanzaro

Sampdoria vs Catanzaro, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria-Catanzaro, probabili formazioni: Donati deve vincere, le scelte

Sampdoria-Catanzaro (mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

sampdoria catanzaro dubbi esterniSampdoria Catanzaro, ballottaggio sulla fascia sinistra tra Ioannou e Venuti: ecco il punto della situazione - Sampdoria Catanzaro, il tecnico blucerchiato Donati deve sciogliere le riserve sulla formazione da schierare: ballottaggio Ioannou- Si legge su sampnews24.com

sampdoria catanzaro dubbi esterniVerso Sampdoria Catanzaro, è ballottaggio su entrambe le fasce! L’indiscrezione emersa - Permane il ballottaggio su ambedue le fasce L’attesa volge al termine: domani sera allo stadio “Ferra ... sampnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Catanzaro Dubbi Esterni