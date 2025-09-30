Salvini | su San Siro sbaglio di Fi ma centrodestra non in discussione

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 set. (askanews) - La decisione di Forza Italia di uscire dall'aula nel momento del voto nel Consiglio comunale di Milano sulla vendita di San Siro, favorendo così l'approvazione della delibera, è "una scelta sbagliata perché gli assenti hanno sempre torto, ti hanno eletto per stare in Consiglio", ma "non è questa scelta a mettere in discussione il centrodestra" anche se è "una scelta che non condivido". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della consegna del villaggio olimpico di Milano. "Che Milano abbia bisogno di uno stadio è evidente, che Sala e la giunta abbiano perso 5 anni è evidente, abbiamo perso 5 anni e un miliardo e 300 milioni di investimenti per arrivare a una delibera non chiara in tutti i punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

salvini su san siro sbaglio di fi ma centrodestra non in discussione

© Quotidiano.net - Salvini: su San Siro sbaglio di Fi, ma centrodestra non in discussione

In questa notizia si parla di: salvini - siro

San Siro e il silenzio della Curva Sud, Salvini difende gli ultras ‘normali’: “Il prefetto convochi Milan e Inter”

Sala tira dritto su San Siro e rimanda a settembre per il nuovo assessore. Intanto Salvini lancia l’ex rettore Resta come candidato del centrodestra

Curva Milan, Salvini: “Togliere bandiere, cori e striscioni da San Siro non è soluzione”

salvini san siro sbaglioStadio San Siro, Salvini: “Forza Italia sbaglia ma il centrodestra non è in discussione” - La delibera per la vendita dello Stadio San Siro a Inter e Milan continua a far discutere. msn.com scrive

salvini san siro sbaglioFdI e Lega furiosi con Forza Italia per San Siro. La Russa: "Rompono il centrodestra" - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro dopo 11 ore di seduta notturna, ma la delibera spacca la maggioranza ... Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini San Siro Sbaglio