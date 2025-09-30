Salvini | Le follie di Bruxelles non sono Green Deal
Milano, 30 set. (askanews) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini torna ad attaccare l'Europa e le sue politiche ambientali dalla cerimonia di inaugurazione del Villaggio olimpico a Milano, in vista dei Giochi invernali 2026. Per Salvini, mentre il Villaggio è un'opera green, "le follie di Bruxelles non sono Green Deal". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: salvini - follie
Auto, l'Italia in pressing a Bruxelles: "Via le follie del Green Deal" - Ieri la posizione ministro Urso al Consiglio Ue vede aumentare i consensi. Come scrive msn.com
Bruxelles, la Commissione giuridica difende l’immunità di Ilaria Salis. Salvini protesta: "Vergogna" - L’europarlamentare dell’Alleanza Verdi e Sinistra si salva per un solo voto, decisivi i Popolari. Scrive rtl.it