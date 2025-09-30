Salvini | Le follie di Bruxelles non sono Green Deal

Milano, 30 set. (askanews) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini torna ad attaccare l'Europa e le sue politiche ambientali dalla cerimonia di inaugurazione del Villaggio olimpico a Milano, in vista dei Giochi invernali 2026. Per Salvini, mentre il Villaggio è un'opera green, "le follie di Bruxelles non sono Green Deal". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

