Salvatore Ocone fermato a Campobasso | era in fuga dopo il femminicidio della moglie Elisa Polcino Ora si cercano i figli

Leggo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento.    +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++. 🔗 Leggi su Leggo.it

salvatore ocone fermato a campobasso era in fuga dopo il femminicidio della moglie elisa polcino ora si cercano i figli

© Leggo.it - Salvatore Ocone fermato a Campobasso: era in fuga dopo il femminicidio della moglie Elisa Polcino. Ora si cercano i figli

In questa notizia si parla di: salvatore - ocone

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite, l'omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone è in fuga con i figli

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

salvatore ocone fermato campobassoSalvatore Ocone fermato a Campobasso: era in fuga dopo il femminicidio della moglie Elisa Polcino. Ora si cercano i figli - É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento. Come scrive leggo.it

salvatore ocone fermato campobassoDonna uccisa a colpi di pietra: marito in fuga fermato a Campobasso - E' stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l’uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento. Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Ocone Fermato Campobasso