Salvatore Ocone e l' omicidio della moglie Elisa Polcino morto anche un figlio La vicina | Lui soffriva di depressione

Ilmessaggero.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sembrava che dormisse». Così racconta una vicina di casa di Elisa Polcino e Salvatore Ocone, nonché parente del marito della vittima. «Dormiva su un fianco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

salvatore ocone e l omicidio della moglie elisa polcino morto anche un figlio la vicina lui soffriva di depressione

© Ilmessaggero.it - Salvatore Ocone e l'omicidio della moglie Elisa Polcino, morto anche un figlio. La vicina: «Lui soffriva di depressione»

In questa notizia si parla di: salvatore - ocone

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite, l'omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone è in fuga con i figli

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

salvatore ocone omicidio moglieFemminicidio Paupisi, arrestato Salvatore Ocone: morto il figlio, la figlia in fin di vita - Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi, fermato Salvatore Ocone: un figlio è morto, la figlia sarebbe in fin di vita. Segnala la7.it

salvatore ocone omicidio moglieSalvatore Ocone, chi è uomo in fuga dopo omicidio moglie/ Fermato a Campobasso: un figlio morto, figlia grave - Chi è Salvatore Ocone, in fuga dopo omicidio della moglie a Paupisi (ricerche estese in tutta Italia): voci sui problemi di salute, la paura per i figli ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Ocone Omicidio Moglie