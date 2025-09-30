Salutequità | Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale
(Adnkronos) – "A fronte di una domanda di assistenza che cresce, l'Italia destina solo il 3% del Fondo sanitario nazionale alle politiche per la salute mentale, con una spesa pro-capite (69,8 euro) nettamente inferiore a Francia (510), Germania (499) e Regno Unito (344). La dotazione di personale (60 operatori ogni 100mila abitanti) è inferiore del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
