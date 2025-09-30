Salute nasce la rete oncologica | cartella digitale telemedicina il punto d' accoglienza dei pazienti
Il percorso di un paziente oncologico in Umbria, dopo il progetto firmato Regione-Università, inizierà tutto con un Cip (Codici identificatividi percorso) dove sarà inserito progressivamente tutto l'iter del paziente, prestazioni, cure, criticità, risultati e sarà utile monitorare tempi e per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: salute - nasce
Tecnologia, innovazione, salute e ambiente: nasce l’Healthy Planet Center. Schifani inaugura i nuovi spazi di Arpa Sicilia
Sai cosa sono le Case di Comunità? Probabilmente no. E non è colpa tua: il PNRR ne aveva previste 191 solo in Campania, ma non se n’è aperta neanche una. Un ennesimo progetto rimasto appeso al palo. La salute non nasce in ospedale: nasce vicino a c - facebook.com Vai su Facebook
Nasce la rete oncologica umbra. Proietti: “Approvati i primi cinque percorsi di cura” - La Regione ha presentato oggi, nella sede di Villa Umbra, la nuova rete oncologica regionale e i primi cinque percorsi preventivi diagnostico- Lo riporta orvietosi.it
Nasce la rete oncologica umbra con i primi cinque percorsi. Proietti: "Vogliamo garantire equità nell'accesso alle cure" - È stato presentato oggi, martedì 30 settembre, nella sede di Villa Umbra della Regione la nuova rete oncologica regionale e i primi cinque percorsi preventivi diagnostico- Da corrieredellumbria.it