Salone del gusto per gli imprenditori già tante le iscrizioni

Si svolgerà lunedì 20 ottobre al Forum di Banca Alta Toscana a Vignole il Nucci Lab, salone del gusto organizzato dall’azienda pratese Lp Nucci e dedicato agli imprenditori. Le adesioni, sia dall’area metropolitana che dal resto della Toscana, hanno già superato quota 150. Quest’anno oltre alla novità della cornice, uno spazio di ben 900 metri quadri come il forum, che potrà ospitare più stand e accogliere oltre 600 visitatori, ci sarà anche la presenza del settore beverage, con cantine e birrifici. "Una scelta dettata dal fatto che Lp Nucci, per la prima volta nella sua storia, si è aperta anche al mercato all’ingrosso del beverage – spiega l’organizzatore Alberto Marmocchi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salone del gusto per gli imprenditori, già tante le iscrizioni

In questa notizia si parla di: salone - gusto

