Sallusti intervista padre Benanti | Digitale forma di controllo e potere | SEGUI LA DIRETTA

L' intelligenza artificiale non è solo un’innovazione, è la scossa di assestamento di una vera e propria rivoluzione industriale. Un’onda d'urto paragonabile, per portata e pervasività, a quella del vapore nel Settecento. Se all'epoca le macchine moltiplicarono la forza fisica dell'uomo, oggi l'IA potenzia le sue capacità cognitive, ridefinendo in modo radicale i processi produttivi, le dinamiche aziendali e l'intera struttura sociale. In questo turbine di algoritmi e machine learning, c'è un rischio concreto di distogliere lo sguardo dal vero fulcro: l' intelligenza umana. Ci affanniamo a rendere le macchine sempre più intelligenti, ma rischiamo di dimenticare di allenare l'unica intelligenza che può guidare questa rivoluzione con saggezza: la nostra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

