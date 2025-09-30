Salerno fermato con 120 grammi di cocaina | arrestato un 59enne
.. SALERNO – Nella serata di giovedì 26 settembre la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, durante i consueti servizi di controllo del territorio, ha fermato un’autovettura e sottoposto a controllo il conducente, identificato per L.D., classe 1965. Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo avrebbe da subito mostrato segni di insofferenza durante le fasi dell’identificazione. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e successivamente estesa al veicolo. 🔗 Leggi su Zon.it
