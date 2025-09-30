Sala sulla vendita di San Siro | C’è soddisfazione è stata la scelta giusta Ecco cosa ho provato a fare

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Il Consiglio Comunale di Milano, iniziato ieri pomeriggio e conclusosi intorno alle 4 di notte, ha finalmente preso una decisione storica riguardo al futuro di San Siro e delle aree circostanti. Con una fumata bianca che ha sancito il verdetto sperato,  Inter  e  Milan potranno finalmente procedere con il loro progetto di rinnovamento dello stadio, che prevede un nuovo impianto sportivo di proprietà delle due società, ma anche il riassetto delle zone limitrofe. Il sindaco Giuseppe Sala, visibilmente soddisfatto del risultato, ha commentato con entusiasmo il lungo e complesso percorso che ha portato alla delibera finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

sala sulla vendita di san siro c8217232 soddisfazione 232 stata la scelta giusta ecco cosa ho provato a fare

© Internews24.com - Sala sulla vendita di San Siro: «C’è soddisfazione, è stata la scelta giusta. Ecco cosa ho provato a fare»

In questa notizia si parla di: sala - vendita

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

San Siro, Sala: "Trattativa su vendita stadio procede ma tanti ostacoli"

San Siro, Sala: "La trattativa sulla vendita procede, ma ci sono tanti ostacoli"

sala vendita san siroSan Siro, vincono Milan e Inter (ma Sala perde la sua maggioranza) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter. Si legge su panorama.it

sala vendita san siroVendita di San Siro, Sala: «Sono soddisfatto, non ho fatto nessuna pressione. Le spaccature? Normali su un tema così divisivo» - Il sindaco di Milano il giorno dopo la delibera del Consiglio comunale sulla vendita dello stadio: «Non mi scandalizza Fi, ci sono cose su cui unirsi» ... milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sala Vendita San Siro