Sala sulla vendita di San Siro | C’è soddisfazione è stata la scelta giusta Ecco cosa ho provato a fare

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Il Consiglio Comunale di Milano, iniziato ieri pomeriggio e conclusosi intorno alle 4 di notte, ha finalmente preso una decisione storica riguardo al futuro di San Siro e delle aree circostanti. Con una fumata bianca che ha sancito il verdetto sperato, Inter e Milan potranno finalmente procedere con il loro progetto di rinnovamento dello stadio, che prevede un nuovo impianto sportivo di proprietà delle due società, ma anche il riassetto delle zone limitrofe. Il sindaco Giuseppe Sala, visibilmente soddisfatto del risultato, ha commentato con entusiasmo il lungo e complesso percorso che ha portato alla delibera finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

