Sala sulla vendita di San Siro | C’è soddisfazione è stata la scelta giusta Ecco cosa ho provato a fare
Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Il Consiglio Comunale di Milano, iniziato ieri pomeriggio e conclusosi intorno alle 4 di notte, ha finalmente preso una decisione storica riguardo al futuro di San Siro e delle aree circostanti. Con una fumata bianca che ha sancito il verdetto sperato, Inter e Milan potranno finalmente procedere con il loro progetto di rinnovamento dello stadio, che prevede un nuovo impianto sportivo di proprietà delle due società, ma anche il riassetto delle zone limitrofe. Il sindaco Giuseppe Sala, visibilmente soddisfatto del risultato, ha commentato con entusiasmo il lungo e complesso percorso che ha portato alla delibera finale. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: sala - vendita
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
San Siro, Sala: "Trattativa su vendita stadio procede ma tanti ostacoli"
San Siro, Sala: "La trattativa sulla vendita procede, ma ci sono tanti ostacoli"
San Siro, il Consiglio approva la vendita a Inter-Milan. Decisiva per Sala Forza Italia - X Vai su X
Oggi, domenica 28 settembre 2025, gli studenti degli indirizzi Sala e Vendita, Cucina, Pasticceria e Accoglienza Turistica hanno preso parte con entusiasmo alla sesta edizione di “Sapori in Cammino – La Via dell’Olio: Cammino di Benessere” a Montelibrett - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, vincono Milan e Inter (ma Sala perde la sua maggioranza) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter. Si legge su panorama.it
Vendita di San Siro, Sala: «Sono soddisfatto, non ho fatto nessuna pressione. Le spaccature? Normali su un tema così divisivo» - Il sindaco di Milano il giorno dopo la delibera del Consiglio comunale sulla vendita dello stadio: «Non mi scandalizza Fi, ci sono cose su cui unirsi» ... milano.corriere.it scrive