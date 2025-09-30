Sala | San Siro? Sia nella maggioranza che nella minoranza si sono create spaccature

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto spendere alcune parole parlando davanti ai giornalisti sulla questione San Siro.

In questa notizia si parla di: sala - siro

San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”

Urbanistica e San Siro, la resa dei conti tra il Pd e Sala: Schlein parla di cambiamento, ma il sindaco non ci sta

Le chat di Boeri, pressioni su Sala. Il sindaco: non faccio spuntare torri nel nulla. L’archistar si interessò anche al progetto San Siro

La soddisfazione del sindaco Sala: "Nessuna pressione, abbiamo fatto la cosa giusta" #sansiro #sala

È arrivato il soccorso azzurro a salvare Giuseppe Sala e a far passare la delibera che dà il via all'operazione immobiliare San Siro. Forza Italia, che fino a qualche giorno fa aveva assicurato di votare contro, come tutto il centrodestra, ieri ha cambiato strategia

San Siro, Sala: "Voto di Forza Italia per il sì alla delibera? Ci sono tante materie su cui dovremmo lavorare di più assieme" – Video - "Nelle ultime settimane ho cercato di evitare tensioni e di dire al Consiglio 'decidete voi'.

San Siro, il day after: così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione - La vendita dello stadio a Milan e Inter crea fratture trasversali: Forza Italia si smarca dalla Lega, i Verdi minacciano di lasciare la maggioranza