Sala di via Spontini alla comunità bangladese Chi la definisce moschea sbaglia

“L’assegnazione è avvenuta in modo regolare, senza alcuna violazione dei patti previsti e i locali non ospitano una moschea, bensì attività di integrazione, doposcuola e corsi di lingua. Le polemiche sollevate sono pretestuose e rischiano di alimentare diffidenze anziché favorire percorsi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: sala - spontini

Domenica 28 settembre 2025, alle ore 17, il Teatro G.B. Pergolesi di Jesi ospita Le Ombre di Don Giovanni, Social Opera della compagnia OperaH. Un progetto che fonde opera, teatro, danza, scuola e inclusione, nato dalla Fondazione Pergolesi Spontini nel - facebook.com Vai su Facebook

Sala, via per i fallimenti non per l'inchiesta - mi chiedi se il sindaco di Milano, Beppe Sala, dovrebbe dimettersi ora che è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Lo riporta ilgiornale.it

Sala: “Via libera al nuovo stadio, ma con tre prerequisiti” - Il Sindaco di Milano ha dato il via libera al progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, che hanno già accettato le condizioni dettate dal Comune per procedere Il nuovo stadio di Milano si farà, ma ... gianlucadimarzio.com scrive