Saint Laurent apre la Settimana della moda parigina con il botto
Davanti alla Tour Eiffel, attorno a un’aiuola di fiori che riprende il logo di Cassandre per la Maison, Anthony Vaccarello catapulta Saint Laurent nel firmamento della moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: saint - laurent
Dal Charleston a Enrico Coveri, passando per le creazioni di Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Roberto Capucci al Museo della Moda.
La botanica del domani è in mostra a Parigi, da Saint Laurent
Pedro Pascal è un attento osservatore della moda di Saint Laurent
La sfilata primavera estate 2026 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello rilegge i capi classici come l'impermeabile, la giacca di pelle e la camicia bianca con volumi over e tessuti tecnici - X Vai su X
A Los Angeles è il locale segreto delle celebrities, a Parigi Saint Laurent trasforma Sushi Park in un rituale che fonde moda, arte e design. - facebook.com Vai su Facebook
Sotto la Tour Eiffel: con Saint Laurent, le ortensie e gli anni Ottanta - La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi: la sfilata P/E 2026 di Saint Laurent, presentata sotto la Tour Eiffel, luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion ... Segnala amica.it
La fashion week di Parigi prende il via con Saint Laurent - Nello show allestito in Place du Trocadéro, modelle in giacche di pelle nera o in audaci tessuti fluidi hanno sfilato tra aiuole di ortensie bianche disposte a forma del logo della maison. Secondo it.fashionnetwork.com