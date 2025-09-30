Saint-Gilloise-Newcastle Champions League 01-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Lo storico esordio in Champions League è andato oltre ogni rosea aspettativa per il Saint-Gilloise di Pocognoli, e il debutto casalingo vede l’arrivo del Newcastle di Howe.  Gli Unionistes volano in campionato dove hanno vinto 7 gare su 9 e sono già a +6 sul Brugge e sul resto del gruppo, gestendo le gare con una maturità arrivata soltanto grazie al tecnico belga nel luglio 2024. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

