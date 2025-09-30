Sailor Moon lo store ufficiale festeggia il suo anniversario con merchandise esclusivo stile anni ' 90
L'ottavo anniversario dello store ufficiale di Sailor Moon porta con sé un nuovo assortimento di prodotti che riportano i fan direttamente nell'era dei VHS e delle sigle cantate a memoria, tra colori fluo e pose dinamiche delle Guerriere Sailor. Il Sailor Moon Store celebra l'ottavo anniversario con una collezione che rievoca l'anime anni '90. Tra accessori, gadget e un'esclusiva borsa itasha-style, i fan rivivono l'estetica neon della seconda stagione, trasformando Harajuku in un ponte tra nostalgia e modernità. Una festa anni '90 nel cuore di Harajuku Inaugurato nel settembre 2017 all'interno del LeForet di Harajuku, il Sailor Moon Store è diventato in pochi anni una meta di pellegrinaggio per gli appassionati dell'icona delle magical girl. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
