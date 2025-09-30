Sagre e Feste in Campania da giovedì 2 a domenica 5 ottobre

Feste e Sagre in Campania da giovedì 2 a domenica 5 ottobre sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani. PER GLI EVENTI A NAPOLI E IN CAMPANIA CLICCA QUI PER I CONCERTI 2025 IN CAMPANIA CLICCA QUI Tutte le sagre e feste in Campania “Chocoland – La Terra dei Golosi” . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sagre e Feste in Campania da giovedì 2 a domenica 5 ottobre

In questa notizia si parla di: sagre - feste

Sagre e Feste in Campania da giovedì 10 a domenica 13 luglio

Cosa fare nel weekend in Irpinia: sagre, feste, spettacoli

Cosa fare in Lombardia nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio 2025: sagre, feste e concerti provincia per provincia

Settembre volge al termine,tra matrimoni ,cresime sagre e feste di fine estate. Aspettiamo ottobre con castagne,cavoli e bagna cauda. Le sagre a cui certamente parteciperemo nel mese di ottobre saranno Nomaglio alla Sagra della e a Banchette alla Sagra - facebook.com Vai su Facebook

Feste tradizionali, sagre di stagione ed eventi imperdibili nel weekend del 26, 27 e 28 settembre 2025 - I piccoli borghi sono spesso protagonisti di grandi eventi che animano i centri storici e attirano visitatori da ogni dove. Secondo siviaggia.it

Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari - Si informa che è stato pubblicato l’aggiornamento del calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, di cui all’art Articolo 105 comma 1 della Legge Regionale n. Lo riporta regione.campania.it