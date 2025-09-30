Sagra della Seppia di Ostia

A Ostia torna la Sagra della Seppia, cinque giorni di gusto, spettacoli e divertimento dall'1 al 5 ottobre in piazza Anco Marzio.La sesta edizione della Sagra della Seppia è organizzata da Ostia Ristora e Romevents. Un appuntamento che unisce tradizione gastronomica, spettacoli e intrattenimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it