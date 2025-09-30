dibattito sulla presenza di attori generati dall’intelligenza artificiale nel settore dello spettacolo. La discussione riguardante l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) nel mondo dello spettacolo sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti. In particolare, si evidenzia la preoccupazione delle organizzazioni sindacali e degli artisti riguardo alla possibilità che personaggi digitali creati tramite AI possano sostituire gli interpreti umani. La questione coinvolge aspetti etici, contrattuali e occupazionali, ponendo il focus sulla tutela del lavoro artistico tradizionale. posizione ufficiale di SAG-AFTRA sull’utilizzo dell’AI nel cinema e nella televisione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sag-aftra si oppone agli attori in intelligenza artificiale dopo l’annuncio di tilly norwood