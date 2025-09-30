Sacerdote condannato per abusi su un disabile

Il tribunale di Napoli ha condannato un sacerdote a otto anni e sette mesi di reclusione con l'accusa di avere abusato sessualmente di una persona con disabilità. La vicenda è avvenuta in un noto centro di Ercolano, tra il 2014 e il 2019. La vittima, difesa dall'avvocato Paola Santantonio, si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ercolano, abusi su un disabile: parroco condannato a 8 anni e 7 mesi - Avrebbe abusato del giovane che gli è era stato affidato come amministratore di sostegno. Come scrive ilmattino.it

