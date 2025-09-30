Sabotaggio gasdotto Nord Stream 1 e 2 arrestato in Polonia a Pruszkow un secondo ucraino il sub Volodymyr Z coinvolto nell' attentato

È stato arrestato a Pruszkow, nel centro del Paese, alle porte della capitale Varsavia dove l’uomo è già stato messo a disposizione della procura Un altro arresto legato al sabotaggio del gasdotto Nord Stream 1 e 2. È stato fermato in Polonia a Pruszkow un secondo ucraino dopo quello già arre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sabotaggio gasdotto Nord Stream 1 e 2, arrestato in Polonia a Pruszkow un secondo ucraino, il sub Volodymyr Z, coinvolto nell'attentato

In questa notizia si parla di: sabotaggio - gasdotto

