Sabatino Sirica 70 anni di dolcezza | il maestro si racconta al Gambrinus

Il 1° ottobre la presentazione di “Una vita dolce”, libro che ripercorre la carriera del pasticciere simbolo di Napoli, Sabatino Sirica. I proventi saranno destinati al Santobono. Un caffè al Gran Caffè Gambrinus per celebrare una vita intera trascorsa tra farina, zucchero e passione. Mercoledì 1° ottobre, alle ore 15, Sabatino Sirica, decano della pasticceria . 🔗 Leggi su 2anews.it

Un caffè al Gambrinus con Sabatino Sirica per presentare il libro e per festeggiare i suoi 70 anni da pasticciere

