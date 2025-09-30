Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso dell’ultimo episodio del podcast Numer1, il giornalista Sandro Sabatini ha affrontato il tema del confronto che da mesi tiene banco tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, giovani talenti dell’ Inter e del Milan. Sabatini, noto per la sua schiettezza, ha espresso un parere deciso sulla questione, sollevando dubbi sul trattamento che spesso viene riservato a Esposito, in particolare in relazione al modo in cui viene valutato rispetto ad altri giovani come Camarda. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini: «Perché ce l’avete tutti con Pio Esposito?». Poi il confronto con Camarda