Russia Putin richiama altri 135mila uomini Kiev chiesto ok dagli Usa per attacchi a lungo raggio
ABBONATI A DAYITALIANEWS La più grande campagna autunnale dal 2016. In un momento in cui i negoziati di pace con l’Ucraina restano bloccati, la Russia rilancia la sua macchina militare. Con un decreto firmato il 29 settembre, il presidente Vladimir Putin ha disposto la coscrizione obbligatoria di 135mila cittadini russi, tra i 18 e i 30 anni, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025. Si tratta della più massiccia campagna di arruolamento autunnale dal 2016, che si aggiunge ai 160mila uomini già richiamati in primavera. I coscritti, ufficialmente, dovrebbero svolgere un anno di servizio nelle basi militari all’interno della Russia, e non essere inviati al fronte ucraino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: russia - putin
