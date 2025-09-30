Russia accusa Ucraina | Provocazione in Polonia per portare Nato in guerra

(Adnkronos) – "L'Ucraina prepara una provocazione in Polonia per coinvolgere la Nato nella guerra". Dalla Russia arriva l'ultima accusa a Kiev. A firmarla, i servizi di intelligence straniera (Svr) che prospettano un'operazione ucraina per favorire l'escalation in un clima già ad altissima tensione. I ripetuti sconfinamenti di aerei e droni russi – su Polonia, Finlandia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

russia accusa ucraina provocazioneMosca, 'Kiev prepara una provocazione clamorosa in Polonia' - Il servizio d'intelligence russo per l'estero (Svr) ha accusato i servizi segreti ucraini di preparare una "provocazione clamorosa" in Polonia con un attacco di commando e probabili raid con droni su ... ansa.it scrive

Ucraina, tensione alle stelle dopo i droni russi in Romania. Mosca accusa Kiev: "Una provocazione del vostro regime" - L'ambasciata russa a Bucarest ha definito "una provocazione" da parte dell'Ucraina l'intrusione di un drone in Romania, dopo la convocazione, ieri, dell'ambasciatore russo al ministero degli Esteri ... Come scrive affaritaliani.it

