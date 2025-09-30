Rugby | la Serie A Elite in diretta streaming e su RaiSport

La stagione 2025-2026 del rugby italiano è pronta a partire con grandi novità e conferme importanti sul fronte della visibilità mediatica. La Serie A Elite Maschile scatterà ufficialmente nel weekend dell’11 e 12 ottobre, segnando l’avvio di un campionato che si preannuncia combattuto e ricco di sfide di alto livello. Le società e i tifosi si preparano dunque a vivere mesi intensi, con l’obiettivo di portare in campo spettacolo e competitività. Sul piano della copertura, l’intera stagione sarà trasmessa in diretta streaming su The Rugby Channel, piattaforma che ormai rappresenta il punto di riferimento per gli appassionati della palla ovale in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

