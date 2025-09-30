Rugby | Benetton Treviso dopo il ko anche due infortuni

La Benetton Treviso esce dall’esordio stagionale nello United Rugby Championship con più di una preoccupazione. La trasferta in Irlanda, conclusa con la sconfitta 26-15 contro Connacht, ha infatti portato brutte notizie soprattutto sul fronte infortuni. Dopo appena due minuti di gioco, il pilone italo-argentino Ivan Nemer è stato costretto a lasciare il campo in barella: secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso, per lui si prospetta un lunghissimo stop a causa della rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Una perdita pesante per il reparto di mischia a disposizione di coach MacRae. 🔗 Leggi su Oasport.it

