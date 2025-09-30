Rubato l' oro della chiesa | era a casa della madre del parroco

Furto sacrilego ai danni della comunità di Caturano, frazione di Macerata Campania. Ignoti hanno trafugato gli ori di San Marcello Martire a cui è dedicata la chiesa di via Giulio Cesare.Portati via braccialetti, catenine, orecchini e altri oggetti preziosi in oro che erano stati anche donati dai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Furti in chiesa a Taurianova, depredate le offerte dei candelabri votivi: nei guai un 49enne, quanto ha rubato

Individuato il ladro che ha rubato la macchina a Rita Dalla Chiesa: “Un uomo di 41 anni con precedenti”

23 SETTEMBRE 1967: RUBATO IL CENCIO DALLA CHIESA DI SAN VIGILIO - X Vai su X

23 SETTEMBRE 1967: RUBATO IL CENCIO DALLA CHIESA DI SAN VIGILIO Rubrica: Una finestra su Siena La nottata che inaugurò un Palio straordinario in tutti i sensi #siena #paliodisiena - facebook.com Vai su Facebook

Ladri nella chiesa dei Francescani rubano un quadro. La denuncia del frate: «Non è la prima volta» - "Sant'Antonio pensaci tu" è scritto sotto al quadro del Santo che il padre guardiano del convento dei Frati Minori di Cittadella, Lorenzo Zanfavero, ha ... Lo riporta ilgazzettino.it

Salento, trovato il tesoro della Madonna rubato in chiesa: arrestato un 33enne. In casa anche droga - Quasi mezzo chilo di oro nascosto in un'auto: ovvero tutti gli ex voto della Madonna del Rosario, depredati agli inizi di marzo, e conservati in un panno di velluto all’interno della sacrestia della ... Da bari.repubblica.it