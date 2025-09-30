Rubato l’incasso della Festa Fiera Ladri in fuga con migliaia di euro

Furto con spintone domenica a Crespellano nell’ultima serata della Festa Fiera che dal 25 settembre si è svolta nel centro della frazione capoluogo. Verso le 23,30 un malvivente ha approfittato della distrazione di una volontaria per portarle via la borsa con l’incasso giornaliero dello stand gastronomico della Proloco (si parla di qualche migliaia id euro), organizzatrice dell’evento. È scappato a bordo di una vettura che in pochi secondi ha guadagnato la strada provinciale Bazzanese. Alcuni testimoni hanno preso la targa dell’auto. "È stato un colpo al cuore a questa 40esima edizione che ha coinvolto tutte le realtà del volontariato del paese", è stato il primo commento di Anna Cinquegrana, presidente della Proloco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

