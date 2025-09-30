Rubano le chiavi in un panificio e tentano il furto di un auto | inseguiti dal fornaio
Sono stati denunciati dalla polizia un 36enne italiano e un 41enne tunisino, entrambi ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso. I fatti si sono svolti alle 2 del mattino di martedì 30 settembre in via Piacenza: i due sono entrati in un panificio mentre il fornaio era al lavoro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
