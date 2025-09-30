Ruba una bici elettrica e aggredisce il proprietario
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini algerine, con precedenti di polizia, per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.In particolare, un agente del Commissariato di Nola, libero dal servizio, nel transitare in via On. Franco Napolitano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
