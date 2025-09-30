Ruba un portafoglio e un computer a Torino la procura | Condannatelo a quattro anni e due mesi di reclusione

Torinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha rubato due volte in quattro giorni: la prima in una concessionaria d’auto, la seconda in un circolo sportivo, sempre a Torino. Era l’inverno dello scorso anno. Adesso, per quest’uomo di 61 anni, la procura chiede una condanna a quattro anni e due mesi di carcere. La richiesta è stata formulata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ruba - portafoglio

Rosignano | Ruba il portafoglio all’autista, ma sul bus era l'unico passeggero: 26enne denunciato

Ruba il portafoglio e scappa: arrestato dai carabinieri

Ruba un portafoglio in ospedale e spende tutto al bar, incastrato a Rimini mentre prende un caffè

Ruba un portafoglio e un computer a Torino, la procura: “Condannatelo a quattro anni e due mesi di reclusione” - Ha rubato due volte in quattro giorni: la prima in una concessionaria d’auto, la seconda in un circolo sportivo, sempre a Torino. Come scrive torinotoday.it

ruba portafoglio computer torinoTorino, ruba l’auto a una donna con dentro suo marito 65enne invalido: lo scarica dopo un chilometro - Rapina a Torino: un 31enne ruba l’auto con dentro un invalido, minaccia la vittima con un coltello e viene arrestato dai carabinieri ... Segnala quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Ruba Portafoglio Computer Torino