Rozzano i ghisa scoprono un deposito illegale con un drone | c’era una tonnellata di rame rubato

Rozzano (Milano) – Una tonnellata di cavi di rame, rubati, nascosta in un’area defilata e di difficile accesso, a ridosso della tangenziale, nel territorio di Rozzano. Qui il metallo era stato stoccato, in attesa di essere rivenduto sui circuiti del mercato nero. I ladri, però, non avevano fatto i conti col drone della polizia locale che, catturando le immagini dall’alto, ha restituito agli agenti quello scenario d’illegalità e ricettazione. Il nascondiglio è stato dunque scoperto, insieme all’ingente quantitativo di “oro rosso“ che vi era stato occultato. Parte del materiale era già stata privata delle guaine di rivestimento, in previsione di una prossima vendita, ma il blitz dei ghisa ha scompaginato i piani dei malviventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

