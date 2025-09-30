Rossella Del Prete è la nuova presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane il decreto con cui delega la professoressa Rossella Del Prete a svolgere le funzioni di Presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo. “Ringrazio il presidente uscente Oberdan Picucci per il lavoro che ha svolto in questi anni e auguro alla professoressa Del Prete buon lavoro, sono sicuro che saprà continuare ad offrire, anche in questo nuovo prestigioso incarico, un apporto prezioso alle politiche culturali della Città”, spiega il sindaco Mastella. La neo presidente della Fondazione Rossella Del Prete, che ha incontrato il Sindaco per un primo colloquio nella mattinata odierna, ha evidenziato “ il privilegio di ricoprire un ruolo di tale prestigio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

