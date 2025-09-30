Romizi Avs | Case di Comunità servono strutture operative Sarà una mia priorità in consiglio regionale

L’avvio e la piena operatività delle Case di Comunità è uno dei temi centrali del dibattito sulla sanità toscana, specie alla luce degli ultimi dati Agenas. Nel contesto di una campagna per il consiglio regionale segnata da attenzione ai servizi territoriali e alla vivibilità delle città, le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Romizi (AVS): “Case di Comunità, bene i progressi ma servono strutture realmente operative: sarà una mia priorità in Consiglio Regionale”

