Romizi Avs | Case di Comunità servono strutture operative Sarà una mia priorità in consiglio regionale

L’avvio e la piena operatività delle Case di Comunità è uno dei temi centrali del dibattito sulla sanità toscana, specie alla luce degli ultimi dati Agenas. Nel contesto di una campagna per il consiglio regionale segnata da attenzione ai servizi territoriali e alla vivibilità delle città, le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: romizi - case

Romizi (AVS): “Case di Comunità, bene i progressi ma servono strutture realmente operative: sarà una mia priorità in Consiglio Regionale”

I consiglieri regionali di Forza Italia Laura Pernazza (capogruppo) e Andrea Romizi hanno presentato un’interrogazione urgente alla Giunta di Palazzo Donini sulle liste d’attesa nelle Residenze protette per anziani non autosufficienti. “Secondo i dati ufficiali d - facebook.com Vai su Facebook

Avs, Romizi tra i ‘papabili’ di Giani: "Io in giunta? Solo gossip politico. Ma per noi può scattare il consigliere" - Il consigliere comunale e capolista della lista Alleanza Verdi e Sinistra, smentisce le voci che lo mettono tra i probabili assessori del centrosinistra: "Penso solo alla campagna elettorale: abbiamo ... Secondo msn.com

Elezioni, Romizi guida la lista di Avs. Da Arezzo2020 alla corsa per la Regione - AREZZO Segreterie al lavoro per presentare a tempo di record le liste dei candidati che correranno alle elezioni regionali del 12- Segnala lanazione.it