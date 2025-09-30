Romizi AVS | Case di Comunità bene i progressi ma servono strutture realmente operative | sarà una mia priorità in Consiglio Regionale

Arezzo, 30 settembre 2025 – “Le preoccupazioni emerse in queste ore sui dati Agenas, riportate da La Repubblica, fotografano una situazione in chiaroscuro per la Toscana. Le 70 Case di Comunità già attivate rappresentano un passo importante e collocano la nostra Regione ai primi posti in Italia, ma il vero nodo sta nel renderle pienamente operative, con medici, infermieri e servizi realmente accessibili ai cittadini. Ad oggi, solo 7 Case funzionano a pieno regime: un dato che deve farci riflettere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: romizi - case

I consiglieri regionali di Forza Italia Laura Pernazza (capogruppo) e Andrea Romizi hanno presentato un’interrogazione urgente alla Giunta di Palazzo Donini sulle liste d’attesa nelle Residenze protette per anziani non autosufficienti. “Secondo i dati ufficiali d - facebook.com Vai su Facebook

Romizi (AVS): “Case di Comunità, bene i progressi ma servono strutture realmente operative: sarà una mia priorità in Consiglio Regionale” - “Le preoccupazioni emerse in queste ore sui dati Agenas, riportate da La Repubblica, fotografano una situazione in chiaroscuro per la Toscana” ... Si legge su lanazione.it

Avs, Romizi tra i ‘papabili’ di Giani: "Io in giunta? Solo gossip politico. Ma per noi può scattare il consigliere" - Il consigliere comunale e capolista della lista Alleanza Verdi e Sinistra, smentisce le voci che lo mettono tra i probabili assessori del centrosinistra: "Penso solo alla campagna elettorale: abbiamo ... msn.com scrive