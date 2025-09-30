Romics 35 i 90 anni italiani di Braccio di Ferro tra animazione e fumetto

Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, un panel racconterà Braccio di Ferro, a 90 anni esatti dal suo sbarco in Italia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Romics 35, i 90 anni italiani di Braccio di Ferro, tra animazione e fumetto

In questa notizia si parla di: romics - anni

“Qui comincia la tua avventura”! A #Romics35 celebriamo i 40 anni di Lupo Solitario con una mostra interattiva tra libri, memorabilia e opere dedicate al Magnamund. In collaborazione con Ludomaniacs #LupoSolitario #Librogame - X Vai su X

Amanti dei giochi Horror anni ’90… siete pronti? È il momento di vestire i panni di Caroline Walker! Per questo #ROMICS2025 abbiamo preparato un’esperienza da brividi: 1 Prova la demo in una location totalmente al buio… con qualche scherzetto n - facebook.com Vai su Facebook

Romics 35, i 90 anni italiani di Braccio di Ferro, tra animazione e fumetto - Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, un panel racconterà Braccio di Ferro, a 90 anni esatti dal suo sbarco in Italia. Come scrive comingsoon.it

Romics, dal 2 al 5 ottobre la 35esima edizione alla Fiera di Roma: fumetti, musica, cosplay e il compleanno di «Peanuts» - Torna il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games con centinaia di eventi, mostre e oltre 350 stand di espositori del settore. Scrive roma.corriere.it