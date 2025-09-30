Romics 35 i 90 anni italiani di Braccio di Ferro tra animazione e fumetto

Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, un panel racconterà Braccio di Ferro, a 90 anni esatti dal suo sbarco in Italia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

romics 35 90 anniRomics 35, i 90 anni italiani di Braccio di Ferro, tra animazione e fumetto - Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, un panel racconterà Braccio di Ferro, a 90 anni esatti dal suo sbarco in Italia. Come scrive comingsoon.it

romics 35 90 anniRomics, dal 2 al 5 ottobre la 35esima edizione alla Fiera di Roma: fumetti, musica, cosplay e il compleanno di «Peanuts» - Torna il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games con centinaia di eventi, mostre e oltre 350 stand di espositori del settore. Scrive roma.corriere.it

