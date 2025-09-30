Roma Svilar l’uomo in più di Gasperini | dati al top in Europa

Sololaroma.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria contro il Verona ha avuto un protagonista assoluto: Mile Svilar. Il portiere serbo si è confermato uno dei punti di forza della Roma, blindando la porta con interventi decisivi e rafforzando ulteriormente il proprio status di top player nel panorama europeo. I numeri di Svilar. Quattro clean sheet nelle prime cinque giornate, tredici parate complessive e almeno sei interventi da copertina: i numeri fotografano al meglio l’avvio di stagione dell’ex Benfica. Secondo i dati raccolti da Sofascore, Svilar è il primo portiere nei top campionati europei per percentuale di parate e il secondo per gol evitati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma svilar l8217uomo in pi249 di gasperini dati al top in europa

© Sololaroma.it - Roma, Svilar l’uomo in più di Gasperini: dati al top in Europa

In questa notizia si parla di: roma - svilar

Roma, accordo totale per il rinnovo di Svilar: venerdì la firma

Roma-Svilar, ci siamo: in arrivo la firma sul rinnovo. Tutti i dettagli

Roma: si tratta ancora per il rinnovo di Svilar. C’è l’accordo con Krstovic

Roma, Svilar firma. Gasperini si gode il rinnovo del portiere e attende i rinforzi prima del raduno - Non sarà certo una sorpresa per Gian Piero Gasperini sapere che Mile Svilar rinnoverà il suo contratto con la Roma per i prossimi cinque anni (fino a giugno del 2030), a cifre da top player, come ... Secondo ilmessaggero.it

Svilar rinnova con la Roma: le cifre del nuovo contratto - Manca solo l’annuncio ufficiale del club ma l’estremo difensore e i giallorossi hanno trovato l’accordo per il prolungamento, con ritocco, del contratto. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Svilar L8217uomo Pi249