Roma Svilar l’uomo in più di Gasperini | dati al top in Europa
La vittoria contro il Verona ha avuto un protagonista assoluto: Mile Svilar. Il portiere serbo si è confermato uno dei punti di forza della Roma, blindando la porta con interventi decisivi e rafforzando ulteriormente il proprio status di top player nel panorama europeo. I numeri di Svilar. Quattro clean sheet nelle prime cinque giornate, tredici parate complessive e almeno sei interventi da copertina: i numeri fotografano al meglio l’avvio di stagione dell’ex Benfica. Secondo i dati raccolti da Sofascore, Svilar è il primo portiere nei top campionati europei per percentuale di parate e il secondo per gol evitati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
