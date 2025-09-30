Roma successo per il Premio Eccellenze Italiane di Assotutela all’insegna di legalità e democrazia 

Un riconoscimento alle personalità che incarnano coraggio, professionalità e spirito di servizio al Paese. “ Si è rivelato un grande successo di pubblico e partecipazione la 18esima edizione il Premio Eccellenze Italiane Assotutela, presieduta da Michel Emi Maritato, appuntamento di prestigio che celebra personalità, istituzioni e realtà distintesi per coraggio, dedizione e spirito di servizio alla collettività del Bel Paese. La cerimonia – alla quale, ci e ogni anno, hanno partecipato importanti personalità del mondo istituzionale, culturale, religioso, militare, sociale e civile – si è svolta lo scorso 25 settembre 2025, presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “G. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

