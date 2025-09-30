Roma subito testa al Lille | a Trigoria si pensa al turnover
Neanche il tempo di godersi la vittoria contro il Verona che la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida europea di giovedì contro il Lille. Nell’ultima seduta Paulo Dybala ha continuato con un programma personalizzato: il rientro dell’argentino, così come quello di Leon Bailey, è previsto per la gara di campionato contro l’Inter del 18 ottobre. Le possibili rotazioni. Contro i gialloblù diversi titolari hanno mostrato segni di stanchezza, e Gian Piero Gasperini dovrà tenerne conto in vista del secondo impegno europeo della stagione. Secondo quanto riportato da Il Tempo, giovedì all’ Olimpico (calcio d’inizio alle 18:45) potrebbe esserci spazio per un mini turnover: tra le opzioni allo studio ci sono Devyne Rensch e Kostas Tsimikas sulle corsie esterne, mentre Neil El Aynaoui è candidato a riprendersi una maglia dal primo minuto in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
