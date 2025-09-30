Roma sirene antiaeree e volantini alla Garbatella l' iniziativa allarmistica per Gaza | La tua casa sarà bombardata tra 10 minuti - VIDEO

L'iniziativa è stata lanciata da Casetta Rossa, dal centro sociale La Strada e l'associazione culturale "Artivismo" in solidarietà al popolo palestinese. Tuttavia, più che solidarietà sembra proprio un'azione volta alla psicosi Sirene antiaeree e volantini alla Garbatella, quartiere di Roma.

In questa notizia si parla di: roma - sirene

Sirene antiaeree e lancio di volantini in solidarietà con il popolo palestinese. Questa la mobilitazione del quartiere Garbatella di Roma per Gaza, che ha simulato gli stessi volantini che l'esercito israeliano lancia dal cielo ai gazawi: "Questa zona sarà bombardata"

Sirene antiaree e lancio di volantini in solidarietà con il popolo palestinese. Questa la mobilitazione del quartiere Garbatella di Roma per Gaza, che ha simulato gli stessi volantini che l'esercito israeliano lancia dal cielo ai gazawi: "Questa zona sarà bombarda - X Vai su X

"La tua casa sarà bombardata". A Garbatella sirene antiaeree e pioggia di volantini per la Palestina - Il messaggio si legge in una pioggia di volantini caduti dai palazzi della Garbatella

Sirene antiaereo e pioggia di volantini, l'azione alla Garbatella per Gaza: "Siamo tutti con la Flotilla" - Un risveglio di guerra simulato nel quartiere romano per denunciare i bombardamenti israeliani.