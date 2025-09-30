Roma sirene antiaeree e volantini alla Garbatella l' iniziativa allarmistica per Gaza | La tua casa sarà bombardata tra 10 minuti - VIDEO

L'iniziativa è stata lanciata da Casetta Rossa, dal centro sociale La Strada e l’associazione culturale "Artivismo" in solidarietà al popolo palestinese. Tuttavia, più che solidarietà sembra proprio un'azione volta alla psicosi Sirene antiaeree e volantini alla Garbatella, quartiere di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, sirene antiaeree e volantini alla Garbatella, l'iniziativa allarmistica "per Gaza": "La tua casa sarà bombardata tra 10 minuti" - VIDEO

roma sirene antiaeree volantini"La tua casa sarà bombardata". A Garbatella sirene antiaeree e pioggia di volantini per la Palestina - Il messaggio si legge in una pioggia di volantini caduti dai palazzi della Garbatella e accompagnata dal ... Si legge su romatoday.it

roma sirene antiaeree volantiniSirene antiaereo e pioggia di volantini, l'azione alla Garbatella per Gaza: "Siamo tutti con la Flotilla" - Un risveglio di guerra simulato nel quartiere romano per denunciare i bombardamenti israeliani. Si legge su ilfattoquotidiano.it

