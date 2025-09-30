Roma occupato Liceo Socrate per protesta guerra Palestina

A Roma il Liceo Socrate è stato occupato dagli studenti per protestare contro la guerra in Palestina. L’iniziativa, che segue le occupazioni dei licei Rossellini e Cavour, ha visto centinaia di ragazzi partecipare, intonare cori e accendere fumogeni, come mostrato in un video diffuso dal Collettivo studenti, segnando la crescente mobilitazione nazionale contro il conflitto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

roma occupato liceo socrateTre licei di Roma occupati in meno di una settimana, sale la tensione: "Sappiamo da che parte stare" - Gli studenti: "Occupiamo contro il genocidio". romatoday.it scrive

