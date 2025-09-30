Tra due giorni la Roma tornerà in campo per continuare questo primo vero periodo denso di impegni, iniziato la settimana scorsa con il derby. Dopo l’1-0 sulla Lazio i giallorossi hanno poi ottenuto due vittorie con Nizza e Verona, completando così una settimana molto positiva. L’obiettivo è quello di continuare su questa scia di risultati anche nel secondo match della League Phase di Europa League, in programma giovedì contro il Lille. Il tour de force verrà poi concluso domenica, quando la formazione di Gasperini affronterà la trasferta di Firenze, prima che inizi la seconda pausa nazionali della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, nuova pausa nazionali in vista: possibile amichevole a Trigoria