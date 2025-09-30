Roma nuova pausa nazionali in vista | possibile amichevole a Trigoria
Tra due giorni la Roma tornerà in campo per continuare questo primo vero periodo denso di impegni, iniziato la settimana scorsa con il derby. Dopo l’1-0 sulla Lazio i giallorossi hanno poi ottenuto due vittorie con Nizza e Verona, completando così una settimana molto positiva. L’obiettivo è quello di continuare su questa scia di risultati anche nel secondo match della League Phase di Europa League, in programma giovedì contro il Lille. Il tour de force verrà poi concluso domenica, quando la formazione di Gasperini affronterà la trasferta di Firenze, prima che inizi la seconda pausa nazionali della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - nuova
Roma, le anticipazioni della nuova maglia away: torna il lupetto e spunta un fulmine
Roma Primavera, via alla nuova stagione: il gruppo di Guidi al lavoro, tra Trigoria e Pinzolo
Ranieri e Gasperini, cena complice al centro città: nasce il patto per la nuova Roma
A Roma partono i lavori per realizzare la nuova rotatoria su via Siculiana, un intervento strategico per snellire il traffico e valorizzare il quartiere - facebook.com Vai su Facebook
Sempre più ricariche, sempre più attrezzate. A #Roma nuova stazione @ENI Plenitude a un passo dal CAR, il mercato agroalimentare. Con 31 ricariche: da 150, 55 o 22 kW https://vaielettrico.it/maxi-ricarica-plenitude-a-roma/… @alpitronic - X Vai su X
Sigma Olomouc e Roma, il Franchi si scalda: si capirà tanto sul tifo viola - Due gare per chiudere il secondo ciclo prima di una nuova pausa Nazionali: due scontri cruciali da giocare in casa, con ... Riporta msn.com
Dove vedere in tv Roma-Roma City? Orario e tutte le info sull'amichevole - I giallorossi si alleneranno fino a sabato e giovedì scenderanno in campo per un'amichevole contro il Roma City, la terza ... Si legge su corrieredellosport.it