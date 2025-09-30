Roma nuova pausa nazionali in vista | possibile amichevole a Trigoria

Sololaroma.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra due giorni la Roma tornerà in campo per continuare questo primo vero periodo denso di impegni, iniziato la settimana scorsa con il derby. Dopo l’1-0 sulla Lazio i giallorossi hanno poi ottenuto due vittorie con Nizza e Verona, completando così una settimana molto positiva. L’obiettivo è quello di continuare su questa scia di risultati anche nel secondo match della League Phase di Europa League, in programma giovedì contro il Lille. Il tour de force verrà poi concluso domenica, quando la formazione di Gasperini affronterà la trasferta di Firenze, prima che inizi la seconda pausa nazionali della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma nuova pausa nazionali in vista possibile amichevole a trigoria

© Sololaroma.it - Roma, nuova pausa nazionali in vista: possibile amichevole a Trigoria

In questa notizia si parla di: roma - nuova

Roma, le anticipazioni della nuova maglia away: torna il lupetto e spunta un fulmine

Roma Primavera, via alla nuova stagione: il gruppo di Guidi al lavoro, tra Trigoria e Pinzolo

Ranieri e Gasperini, cena complice al centro città: nasce il patto per la nuova Roma

roma nuova pausa nazionaliSigma Olomouc e Roma, il Franchi si scalda: si capirà tanto sul tifo viola - Due gare per chiudere il secondo ciclo prima di una nuova pausa Nazionali: due scontri cruciali da giocare in casa, con ... Riporta msn.com

Dove vedere in tv Roma-Roma City? Orario e tutte le info sull'amichevole - I giallorossi si alleneranno fino a sabato e giovedì scenderanno in campo per un'amichevole contro il Roma City, la terza ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Nuova Pausa Nazionali