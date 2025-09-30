Roma morta Alessia Corti | travolta sulle strisce da uno scooter in via della Pisana

L’incidente in via della Pisana. Non ce l’ha fatta Alessia Corti, 42 anni, rimasta coinvolta in un grave incidente venerdì 26 settembre in via della Pisana a Roma. Travolta da uno scooter guidato da un uomo di 70 anni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce insieme alla figlia quattordicenne, rimasta illesa. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: ricoverata prima all’ Aurelia Hospital e poi trasferita al Policlinico Gemelli, è deceduta dopo tre giorni di agonia, il 29 settembre. Le indagini. Lo scooter, un Askoll elettrico, è stato posto sotto sequestro. Il conducente, soccorso al San Camillo, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Roma, morta Alessia Corti: travolta sulle strisce da uno scooter in via della Pisana

