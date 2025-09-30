Gara valida per la seconda giornata del girone unico di Europa League 20252026. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio ed ora cercano di fare bottino pieno per non compromettere il loro cammino continentale. Roma-Lille si giocherà giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA-LILLE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Buona la prima per i giallorossi che hanno esordito in Europa League con un convincente successo per 2-0 sul campo del Nizza. La squadra di Gasperini si è confermata anche in campionato grazie alla vittoria sul Verona, la quinta su sei partite ufficiali, che l’ha proiettata in testa alla classifica con Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Roma-Lille, seconda giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla