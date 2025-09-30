Poco più di 48 ore separano la Roma dal prossimo appuntamento di un calendario decisamente fitto in questa fase, e trattasi della seconda gara della fase a campionato dell’Europa League. Giovedì alle 18:45 c’è il Lille all’Olimpico, un avversario decisamente ostico ma da affrontare col vento in poppa, dopo le tre vittorie consecutive ottenuto contro Lazio, Nizza e Verona. Gestire le energie e tenere sul pezzo tutti i componenti della rosa risulta fondamentale per performare in tutte le competizioni, e dunque Gasperini sembra orientato a rotazioni massicce rispetto all’ultimo match contro gli scaligeri (la conferenza stampa lo chiarirà). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Lille, probabili formazioni: rotazioni in vista per Gasperini, 6 cambi rispetto al Verona