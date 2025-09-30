Roma-Lille probabili formazioni | rotazioni in vista per Gasperini 6 cambi rispetto al Verona

Sololaroma.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco più di 48 ore separano la Roma dal prossimo appuntamento di un calendario decisamente fitto in questa fase, e trattasi della seconda gara della fase a campionato dell’Europa League. Giovedì alle 18:45 c’è il Lille all’Olimpico, un avversario decisamente ostico ma da affrontare col vento in poppa, dopo le tre vittorie consecutive ottenuto contro Lazio, Nizza e Verona. Gestire le energie e tenere sul pezzo tutti i componenti della rosa risulta fondamentale per performare in tutte le competizioni, e dunque Gasperini sembra orientato a rotazioni massicce rispetto all’ultimo match contro gli scaligeri (la conferenza stampa lo chiarirà). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma lille probabili formazioni rotazioni in vista per gasperini 6 cambi rispetto al verona

© Sololaroma.it - Roma-Lille, probabili formazioni: rotazioni in vista per Gasperini, 6 cambi rispetto al Verona

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

Europa League, dal Lille di Giroud alle due di Glasgow: chi sono le avversarie delle Roma?

roma lille probabili formazioniRoma-Lille: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - 0 contro il Verona i giallorossi scenderanno in campo giovedì, alle 18. Da ilromanista.eu

roma lille probabili formazioniRoma-Lilla: le scommesse sulla 2° giornata di UEFA Europa League di giovedì 2 ottobre 2025 - Analisi, formazioni, guida tv, quote e scommesse 2° giornata Europa League. Lo riporta betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lille Probabili Formazioni