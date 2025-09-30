Roma-Lille probabili formazioni | rotazioni in vista per Gasperini 6 cambi rispetto al Verona
Poco più di 48 ore separano la Roma dal prossimo appuntamento di un calendario decisamente fitto in questa fase, e trattasi della seconda gara della fase a campionato dell’Europa League. Giovedì alle 18:45 c’è il Lille all’Olimpico, un avversario decisamente ostico ma da affrontare col vento in poppa, dopo le tre vittorie consecutive ottenuto contro Lazio, Nizza e Verona. Gestire le energie e tenere sul pezzo tutti i componenti della rosa risulta fondamentale per performare in tutte le competizioni, e dunque Gasperini sembra orientato a rotazioni massicce rispetto all’ultimo match contro gli scaligeri (la conferenza stampa lo chiarirà). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - lille
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers
Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico
Europa League, dal Lille di Giroud alle due di Glasgow: chi sono le avversarie delle Roma?
Roma-Lille: il programma della vigilia, quando ci sarà la conferenza di Gasperini https://romanews.eu/roma-lille-il-programma-della-vigilia-quando-ci-sara-la-conferenza-di-gasperini/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
Roma, senti il patron del Lille Barnaba: "Che passione per i giallorossi! Sui Friedkin..." - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Lille: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - 0 contro il Verona i giallorossi scenderanno in campo giovedì, alle 18. Da ilromanista.eu
Roma-Lilla: le scommesse sulla 2° giornata di UEFA Europa League di giovedì 2 ottobre 2025 - Analisi, formazioni, guida tv, quote e scommesse 2° giornata Europa League. Lo riporta betitaliaweb.it