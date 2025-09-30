Vietato fermarsi per la Roma, che in un momento in cui tutto sembra funzionare deve subito spostare il focus dall’importante vittoria di campionato contro il Verona all’imminente sfida contro il Lille (giovedì alle 18:45), valida per la seconda giornata di Europa League. L’obiettivo è bissare all’ Olimpico il successo di Nizza e rimanere a punteggio pieno, ma l’avversario, benché l’infermeria di Genesio sia bella piena, è di assoluto livello. Gasperini non avrà a disposizione Dybala e Bailey, ancora ai box, oltre ad un Baldanzi fuori dalla lista UEFA, mentre torna a disposizione Ziolkowski dopo il turno di squalifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Lille, dalla conferenza di Gasperini alla rifinitura: il programma della vigilia