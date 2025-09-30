Roma liceo Socrate occupato a sostegno del popolo palestinese

Roma, 30 set.(Adnkronos) - Da questa mattina anche il Socrate di Roma è occupato a “sostegno del popolo palestinese”. Si tratta del terzo liceo della Capitale, dopo il Rossellini e il Cavour, occupato nel giro di pochi giorni. Gli studenti dell'istituto di via Padre Reginaldo Giuliani, viso coperto da passamontagna, hanno srotolato lo striscione ‘Socrate occupato' tra fumogeni rossi. “Oggi 30 settembre 2025 noi studenti del Liceo statale classico e scientifico Socrate abbiamo deciso di occupare la sede centrale della nostra scuola – si legge nella nota congiunta dei due collettivi, Rosa Luxemburg e Dante Di Nanni - Il nostro è un atto consapevole, scaturito dall'analisi della fase sociale e politica che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

