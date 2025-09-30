Artem Dovbyk si è sbloccato nell’ultimo weekend, segnando il gol che ha aperto le marcature per la Roma nel match di Serie A contro il Verona. Ai microfoni de La Repubblica, Yuliia Dovbyk, moglie del centravanti, ha parlato dell’emozione della rete vista dal vivo domenica: “ Per noi andare allo stadio ormai è una dipendenza. E Artem domenica ci ha regalato un’emozione fortissima. Gli ultimi mesi li ha vissuti con dignità e fiducia nelle proprie capacità. Io credo sempre in lui. La sua disciplina porterà sicuramente risultati “. Ha poi proseguito: “ Ne abbiamo parlato spesso. Credo che la cosa che conta di più sia davvero la testa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la moglie di Dovbyk: “La sua disciplina porterà risultati, la guerra lo influenza”