Roma la moglie di Dovbyk | La sua disciplina porterà risultati la guerra lo influenza

Artem Dovbyk si è sbloccato nell’ultimo weekend, segnando il gol che ha aperto le marcature per la Roma nel match di Serie A contro il Verona. Ai microfoni de La Repubblica, Yuliia Dovbyk, moglie del centravanti, ha parlato dell’emozione della rete vista dal vivo domenica: “ Per noi andare allo stadio ormai è una dipendenza. E Artem domenica ci ha regalato un’emozione fortissima. Gli ultimi mesi li ha vissuti con dignità e fiducia nelle proprie capacità. Io credo sempre in lui. La sua disciplina porterà sicuramente risultati “. Ha poi proseguito: “ Ne abbiamo parlato spesso. Credo che la cosa che conta di più sia davvero la testa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

