Roma-Inter | vendite libere aperte già un’ora di attesa fuori dai botteghini

La Roma ha annunciato l’avvio della fase di vendita libera per il match contro l’Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico. Già nelle prime ore si registra grande affluenza: circa 7.000 persone in fila, con tempi di attesa stimati in un’ora. L’evento del “big match” e la risposta del pubblico. Il club giallorosso ha reso noto che da oggi, alle ore 13:00, i biglietti sono disponibili per chiunque voglia acquistarli, senza vincoli di prelazione. La sfida con l’Inter, considerata una delle gare più attese della stagione, ha attirato un’attenzione immediata: le code davanti ai punti vendita sono lunghe e intense, segno che il pubblico vuole garantirsi il posto in anticipo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roma-Inter: vendite libere aperte, già un’ora di attesa fuori dai botteghini

In questa notizia si parla di: roma - inter

